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Кто соперник Мудрика и Забарного? Состоялась жеребьевка Кубка Англии
Результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, которая обещает фанатам футбола интересные и непредсказуемые поединки.
Украинец Михаил Мудрик сыграет вместе с "Челси" против команды "Моркам". Илья Забарный в составе "Борнмута" встретится с "Вест Бромвичем", а Виталий Миколенко с "Эвертоном" - с "Петерборо". Егор Ярмолюк сыграет за "Брентфорд" против "Плимута".
Матчи пройдут с 9 по 13 января.
Кубок Англии. Жеребьевка 3-го раунда:
- "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед";
- "Саутгемптон" – "Суонси";
- "Эксетер" – "Оксфорд";
- "Лейтон Ориент" – "Дерби";
- "Рединг" – "Бернли";
- "Астон Вилла" – "Вест Хэм";
- "Норвич" – Брайтон";
- "Манчестер Сити" – "Селфорд";
- "Миллуолл" – "Редбридж";
- "Ливерпуль" – "Акррингтон Стэнли";
- "Бристоль" – "Вулверхэмптон";
- "Челси" – "Морком";
- "Престон" – "Чарльтон";
- "Мидлсбро" – "Блэкберн";
- "Борнмут" – "Вест Бромвич";
- "Мэнсфилд" – "Уиган";
- "Темуорт" – "Тоттенхэм";
- "Халл" – "Донкастер";
- "Сандерленд – "Сток Сити";
- "Лестер" – "КПР";
- "Брентфорд" – "Плимут";
- Ковенстри – "Шеффилд Венсдей";
- "Ньюкасл" – Бромли";
- "Эвертон" – "Петерборо";
- "Викомб" – "Портсмут";
- "Бирмингем" – "Линкольн";
- "Лидс" – "Харрогейт";
- "Ноттингем Форест" – "Лутон";
- "Шеффилд Юнайтед" – "Кардифф";
- "Ипсвич" – "Бристоль Роверс";
- "Фулхэм" – "Уотфорд";
- "Кристалл Пелас" – "Стокпорт".
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