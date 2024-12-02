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Кто соперник Мудрика и Забарного? Состоялась жеребьевка Кубка Англии

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Кто соперник Мудрика и Забарного? Состоялась жеребьевка Кубка Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, которая обещает фанатам футбола интересные и непредсказуемые поединки.

Украинец Михаил Мудрик сыграет вместе с "Челси" против команды "Моркам". Илья Забарный в составе "Борнмута" встретится с "Вест Бромвичем", а Виталий Миколенко с "Эвертоном" - с "Петерборо". Егор Ярмолюк сыграет за "Брентфорд" против "Плимута".

Матчи пройдут с 9 по 13 января.

Кубок Англии. Жеребьевка 3-го раунда:

  • "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед";
  • "Саутгемптон" – "Суонси";
  • "Эксетер" – "Оксфорд";
  • "Лейтон Ориент" – "Дерби";
  • "Рединг" – "Бернли";
  • "Астон Вилла" – "Вест Хэм";
  • "Норвич" – Брайтон";
  • "Манчестер Сити" – "Селфорд";
  • "Миллуолл" – "Редбридж";
  • "Ливерпуль" – "Акррингтон Стэнли";
  • "Бристоль" – "Вулверхэмптон";
  • "Челси" – "Морком";
  • "Престон" – "Чарльтон";
  • "Мидлсбро" – "Блэкберн";
  • "Борнмут" – "Вест Бромвич";
  • "Мэнсфилд" – "Уиган";
  • "Темуорт" – "Тоттенхэм";
  • "Халл" – "Донкастер";
  • "Сандерленд – "Сток Сити";
  • "Лестер" – "КПР";
  • "Брентфорд" – "Плимут";
  • Ковенстри – "Шеффилд Венсдей";
  • "Ньюкасл" – Бромли";
  • "Эвертон" – "Петерборо";
  • "Викомб" – "Портсмут";
  • "Бирмингем" – "Линкольн";
  • "Лидс" – "Харрогейт";
  • "Ноттингем Форест" – "Лутон";
  • "Шеффилд Юнайтед" – "Кардифф";
  • "Ипсвич" – "Бристоль Роверс";
  • "Фулхэм" – "Уотфорд";
  • "Кристалл Пелас" – "Стокпорт".
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