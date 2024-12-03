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Ван Нистелрой рассказал об ощущениях от ухода с Манчестер Юнайтед

Англия

Его даже немного жаль

Ван Нистелрой рассказал об ощущениях от ухода с Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Рубен Ван Нистелрой рассказал об ощущениях от ухода с "Манчестер Юнайтед".

Нидерландский специалист был разочарован, когда узнал об уходе из английского клуба.

"В тот момент, когда я занял временную должность, я сказал, что я здесь, чтобы помогать "Юнайтед" и остаться, чтобы помогать "Юнайтед", и я имел это в виду. Так что я был очень разочарован, и мне было больно, что я должен был уйти.

В конце концов я смирился с этим, потому что я понимаю и нового тренера. Я достаточно давно в футболе и сам был тренером. Я понимаю", — сказал ван Нистелрой.

Экс и.о тренера "Манчестер Юнайтед" поговорил с тогда ещё будущим тренером команды Рубеном Аморимом.

"Я поговорил об этом с Рубеном, и, надо отдать ему должное, разговор был благодарным, как между мужчинами, как между людьми, как между руководителями. Это очень помогло [мне] двигаться дальше и сразу же начать переговоры о новых возможностях, что, конечно, подняло мне настроение", - сказал ван Нистелрой.

Рубен ван Нистелрой стал временным тренером "Манчестер Юнайтед" после увольнения Эрика Тен Хаага 28 октября. Под его руководством английский клуб выиграл 3 матча во всех турнирах, один раз сыграл вничью. Также "Юнайтед" прошёл в следующий раунд Кубка Лиги.

Напомним, что Рубена ван Нистелроя объявили новым тренером "Лестера" 29 ноября.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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