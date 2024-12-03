Рубен Ван Нистелрой рассказал об ощущениях от ухода с "Манчестер Юнайтед".

Нидерландский специалист был разочарован, когда узнал об уходе из английского клуба.

"В тот момент, когда я занял временную должность, я сказал, что я здесь, чтобы помогать "Юнайтед" и остаться, чтобы помогать "Юнайтед", и я имел это в виду. Так что я был очень разочарован, и мне было больно, что я должен был уйти.

В конце концов я смирился с этим, потому что я понимаю и нового тренера. Я достаточно давно в футболе и сам был тренером. Я понимаю", — сказал ван Нистелрой.