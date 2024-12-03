Звездный игрок "Ливерпуля" разочарован переговорами клуба по продлению контракта.

Нападающий английского клуба согласился бы продлить контракт с "Ливерпулем" на один год, но раздражён как клуб ведёт переговоры.

По словам The Athletic, приоритет египтянина - продление контракта на "Энфилде", и он не собирается уходить. Даже в том интервью после матча с "Саутгемптоном" он старался подчеркнуть свою "любовь" к "Ливерпулю".

"Согласно его текущему контракту, он является самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля". В 2022 году он продлил контракт на три года, и, по широко распространённой информации, его базовая зарплата составляла 350 000 фунтов стерлингов в неделю, но Салах зарабатывает гораздо больше, особенно с учётом бонусов за результативные передачи", - рассказал источник.

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The Athletic сообщает, что Салах не вёл никаких переговоров с другими клубами. Но с 1 января ситуация изменится, и Салах сможет подписать предварительный контракт с клубом за пределами Англии.

В этом сезоне Мохамед Салах забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.