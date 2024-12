Спортивный врач рассказал о сроках вылета обладателя трофея Яшина-2024.

Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в матче против "Челси" получил травму маленького пальца и вылетел на срок до четырёх недель.

Emi Martinez has suffered a 'small' finger fracture. Time dependent on the location of the fracture. Assumed he's has surgery.



Recovery Time: 2-4 weeks



Typically 2-4 week recovery, but hard to say due to the broadness in regards to the location of the fracture.



Recovery could… https://t.co/qYZdhhP8LK