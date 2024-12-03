Спортивный врач рассказал о сроках вылета обладателя трофея Яшина-2024.

Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в матче против "Челси" получил травму маленького пальца и вылетел на срок до четырёх недель.

"У Эми Мартинеса перелом "маленького" пальца. Время зависит от места перелома. Предполагается, что ему сделают операцию. Время восстановления: 2–4 недели. Это обычные сроки восстановления, но точно сказать сложно из-за обширности места перелома. Восстановление также может быть продлено из-за игровой природы вратаря", - сказал спортивный врач.

Emi Martinez has suffered a 'small' finger fracture. Time dependent on the location of the fracture. Assumed he's has surgery.



Recovery Time: 2-4 weeks



Typically 2-4 week recovery, but hard to say due to the broadness in regards to the location of the fracture.



Recovery could… https://t.co/qYZdhhP8LK — Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) December 2, 2024

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Эмилиано Мартинес в матче против "Челси" не вышел на второй тайм. Его заменил шведский голкипер Робен Ольсон.

К слову, "Астон Вилла" уступила "Челси" со счётом 0:3 в матче Премьер-Лиги. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

Напомним, Эмилиано Мартинес стал обладателем трофея Яшина-2024.