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Спортивный врач рассказал о сроках вылета обладателя трофея Яшина-2024

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Эмери придётся попереживать

Спортивный врач рассказал о сроках вылета обладателя трофея Яшина-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный врач рассказал о сроках вылета обладателя трофея Яшина-2024.

Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в матче против "Челси" получил травму маленького пальца и вылетел на срок до четырёх недель.

"У Эми Мартинеса перелом "маленького" пальца. Время зависит от места перелома. Предполагается, что ему сделают операцию. Время восстановления: 2–4 недели.

Это обычные сроки восстановления, но точно сказать сложно из-за обширности места перелома.

Восстановление также может быть продлено из-за игровой природы вратаря", - сказал спортивный врач.

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Эмилиано Мартинес в матче против "Челси" не вышел на второй тайм. Его заменил шведский голкипер Робен Ольсон.

К слову, "Астон Вилла" уступила "Челси" со счётом 0:3 в матче Премьер-Лиги. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

Напомним, Эмилиано Мартинес стал обладателем трофея Яшина-2024.

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Источник:
Physio Scout
Опубликовал: Владислав Прийменко
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