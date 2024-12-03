В матче против Ноттингема игрок Ипсвича отказался носить радужную повязку из-за религиозных убеждений

Клубы Премьер-лиги демонстрируют свою поддержку интеграции ЛГБТК+ сообществ в спорт, участвуя в благотворительной кампании Stonewall "Радужные ленты" с 29 ноября по 5 декабря. Однако 33-летний игрок сборной Египта Сэм Морси решил не надевать радужную капитанскую повязку в матче с "Ноттингемом", который закончился поражением для "Ипсвича", сообщает BBC. "Трактористы" подтвердили свое стремление "быть полностью инклюзивным клубом, который приветствует всех", но добавил, что уважает решение своего полузащитника.

"Мы с гордостью поддерживаем кампанию Премьер-лиги "Радужные ленты" и поддерживаем ЛГБТК+ сообщество в продвижении равенства и принятия. Во время нынешней кампании члены мужской и женской команд клуба посетили еженедельную футбольную сессию нашего Фонда, посвященную ЛГБТК+, а перед субботней игрой клуб также сделал совместное заявление о солидарности и инклюзивности вместе с "Ноттингем Форест". В то же время мы уважаем решение нашего капитана Сэма Морси, который решил не носить радужную капитанскую повязку из-за своих религиозных убеждений", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Сэм Морси является мусульманином и во время кампании "Радужные ленты" также наденет обычную капитанскую повязку на матч против "Кристал Пэлас", который состоится 3 декабря.