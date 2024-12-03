Вест Хэм ведет переговоры с опытным защитником о продлении контракта

Владимир Цоуфал является одним из самых опытных членов команды "Вест Хэма", который присоединился к клубу в октябре 2020 года, вскоре после прихода его соотечественника Томаша Соучека. После перехода Ван-Биссаки из "МЮ" в летнее окно чешский защитник чаще находится в запасе, однако "молотобойцы" по-прежнему очень заинтересованы в услугах 32-летнего игрока.

Сообщается, что лондонцы сейчас ведут переговоры с футболистом о продлении контракта, и Цоуфалу было сделано предложение, но пока что согласие не достигнуто. Нынешнее соглашение 32-летнего игрока истекает в конце кампании 2024-25 годов. Считается, что менеджер Хулен Лопетеги считает чеха ключевым игроком своей команды, а его влияние в раздевалке является важным фактором в принятии этого решения.

Добавим, что в этом сезоне Владимир Цоуфал сыграл 9 матчей, однако никакими результативными действиями не отличался.