Лестер хочет расторгнуть арендное соглашение с нападающим Кристал Пэлас

"Лестер" после возвращения в АПЛ демонстрирует слабые результаты (16-е место), что в итоге привело к увольнению Стива Купера и назначению на его место Руда ван Нистелроя. Однако клуб также имел очень неудачные трансферные решения во время летнего межсезонья.

Как сообщает Football Insider, "лисы" рассматривают возможность расторжения арендного соглашения с Одсонном Эдуаром в клубе в январе. Француз перешел в "Лестер" из "Кристал Пэлас", однако он не произвел впечатление на тренерский штаб команды. Руд ван Нистелрой не рассчитывает на нападающего, который сидит за спинами Джейми Варди, Джордана Айю и Патсона Даки.

Добавим, что в этом сезоне Одсонн Эдуар лишь 8 раз (229 минут) появлялся на поле, однако никакими результативными действиями он не отметился.