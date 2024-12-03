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Лестер хочет расторгнуть арендное соглашение с нападающим Кристал Пэлас
Игрок провалился в составе лис
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" после возвращения в АПЛ демонстрирует слабые результаты (16-е место), что в итоге привело к увольнению Стива Купера и назначению на его место Руда ван Нистелроя. Однако клуб также имел очень неудачные трансферные решения во время летнего межсезонья.
Как сообщает Football Insider, "лисы" рассматривают возможность расторжения арендного соглашения с Одсонном Эдуаром в клубе в январе. Француз перешел в "Лестер" из "Кристал Пэлас", однако он не произвел впечатление на тренерский штаб команды. Руд ван Нистелрой не рассчитывает на нападающего, который сидит за спинами Джейми Варди, Джордана Айю и Патсона Даки.
Добавим, что в этом сезоне Одсонн Эдуар лишь 8 раз (229 минут) появлялся на поле, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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