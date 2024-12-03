Вест Хэм может предложить португальскому тренеру заменить Хулена Лопетеги

Хулен Лопетеги, который летом заменил Дэвида Мойеса, по-прежнему имеет шаткое положение в Лондоне. После победы над "Ньюкаслом", "Вест Хэм" дома потерпел болезненное поражение от "Арсенала" (2:5), что заставляет руководителей клуба продолжать изучать рынок тренеров, которые могли бы заменить испанца.

По информации The Guardian, существует серьезный интерес к Сержиу Консейсау, который покинул "Порту" прошлым летом. Считается, что 50-летний португалец, который привел "драконов" к трем чемпионским титулам и дважды выводил команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, имеет все шансы получить эту работу. "Вест Хэм" еще не установил контакт с Консейсау, но в клубе его поддерживают. Кроме того, клуб еще сохраняет интерес к Грэму Поттеру, Эдину Терзичу, Кристофу Галтье и Массимилиано Аллегри, которого недавно видели в Лондоне.

Отметим, что после 13-ти туров "Вест Хэм" находится на 14-й позиции, имея в своем активе 15 очков.