Экс-игрок сборной Англии и легенда Арсенала: Когда Саутгейт на Евро-1996 не реализовал пенальти, я пьянствовал 44 дня

На поле Тони Адамс был известным игроком и лидером "Арсенала" еще до эры Арсена Венгера, однако его пристрастие к алкоголю сказалось на его личной жизни. Одним из первых последствий стало падение с лестницы, в результате которого он получил травму лба, потребовавшую наложения 29 швов. Собственно, из-за алкоголизма Адамс и познакомился с Джейн Ши, своей первой женой.

"Я отправил ее в реабилитацию, потому что она сидела на крэке, а я окружил себя больными людьми, чтобы они меня поддерживали. Я думал, что во всех моих проблемах виновата она: ведь я был капитаном сборной Англии", - рассказывает англичанин.1996 год был очень важным в жизни Тони Адамса, но и очень тяжелым, поскольку травма, полученная в феврале, повлекла за собой еще большие проблемы с алкоголем.

"Я знал, что попал в полную ловушку, и это худшее место, где я когда-либо был. В марте они забрали моих детей. Я не пил при них, но в воскресенье вечером отключился. Я выпил семь бутылок сабли. И свекровь забрала детей. А когда Саутгейт (на Евро-1996) не реализовал пенальти, я пил 44 дня.В конце моего запоя я видел, как из шкафа выпадают вещи. У меня началась паранойя. Я думал, что в доме кто-то есть. Я думал, что убиваю людей", - цитирует слова Адамса Marca.

Незадолго до прихода Венгера в "Арсенал" Адамс перестал употреблять алкоголь и поддерживал англичанина в борьбе с его зависимостью, но самым важным человеком в решении его проблем стал Джеймс В. На следующий день после его похорон бывший капитан "канониров" был назначен главой национальной благотворительной организации по борьбе с зависимостью и восстановлением The Forward Trust.

"Сегодня я делаю то, что проповедую. Я полностью выздоровел, но все еще посещаю регулярные встречи и посещаю три-четыре тюрьмы в год, передавая сообщение новичкам о том, что помощь существует", - сказал Тони Адамс.