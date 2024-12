Одноклубник Миколенко может сыграть против своего сына в официальном матче

39-летний Эшли Янг может сыграть против своего сына в Кубке Англии.

В результате жеребьевки, в третьем раунде Кубка Англии "Эвертону" достался "Питерборо", в котором играет его 18-летний сын — Тайлер Янг. Потенциально, отец и сын могут выйти на футбольное поле и сыграть друг против друга.

Опытный крайний защитник, похоже, доволен жребием. В соцсетях англичанин поделился своим удивлением и был рад тому, что его мечта, возможно, станет реальностью.

39-year-old Ashley Young could potentially play his 18-year-old son Tyler Young as Everton have drawn Peterborough United in the FA Cup third round ???? pic.twitter.com/kDjexwx1BK