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Одноклубник Миколенко может сыграть против своего сына в официальном матче

Англия

Это была бы красивая футбольная история

Одноклубник Миколенко может сыграть против своего сына в официальном матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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39-летний Эшли Янг может сыграть против своего сына в Кубке Англии.

В результате жеребьевки, в третьем раунде Кубка Англии "Эвертону" достался "Питерборо", в котором играет его 18-летний сын — Тайлер Янг. Потенциально, отец и сын могут выйти на футбольное поле и сыграть друг против друга.

Опытный крайний защитник, похоже, доволен жребием. В соцсетях англичанин поделился своим удивлением и был рад тому, что его мечта, возможно, станет реальностью.

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Добавим, что в этом сезоне Эшли Янг провел 13 матчей за "Эвертон", отметившись тремя ассистами. Ранее Янг говорил, что не собирается завершать свою карьеру в ближайшее время.

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Эшли Янг Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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