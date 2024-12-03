Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Миколенко может сыграть против своего сына в официальном матче
Это была бы красивая футбольная история
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
39-летний Эшли Янг может сыграть против своего сына в Кубке Англии.
В результате жеребьевки, в третьем раунде Кубка Англии "Эвертону" достался "Питерборо", в котором играет его 18-летний сын — Тайлер Янг. Потенциально, отец и сын могут выйти на футбольное поле и сыграть друг против друга.
Опытный крайний защитник, похоже, доволен жребием. В соцсетях англичанин поделился своим удивлением и был рад тому, что его мечта, возможно, станет реальностью.
39-year-old Ashley Young could potentially play his 18-year-old son Tyler Young as Everton have drawn Peterborough United in the FA Cup third round ???? pic.twitter.com/kDjexwx1BK— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 2, 2024
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Эшли Янг провел 13 матчей за "Эвертон", отметившись тремя ассистами. Ранее Янг говорил, что не собирается завершать свою карьеру в ближайшее время.
Популярное сейчас
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Серия А. Рома - Аталанта 0:2. Поражение после ухода Довбика
- Известны оценки Довбика за матч против Аталанты
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0. Слишком обыденная победа парней Марески
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- УАФ приняла решение по ФСК Мариуполь после двух неявок - Источник