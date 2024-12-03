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Шесть игроков Арсенала могут покинуть команду в 2025 году. Есть ли среди них Зинченко?

Англия

Будущее украинца в клубе под вопросом

Шесть игроков Арсенала могут покинуть команду в 2025 году. Есть ли среди них Зинченко?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" может продать шестерых игроков команды в следующем году.

Согласно информации от журналиста The Athletic Джеймса Макниколаса, будущее Александра Зинченко в команде остается под вопросом. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года, и на данный момент нет никакой информации о возможном продлении соглашения.

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Поскольку Риккардо Калафиори стал основным левым защитником "Арсенала", а в заявку все чаще начал попадать воспитанник академии Майлз Льюис-Скелли, украинец может стать лишним в команде Микеля Артеты.

Также известно, что в случае подписания нового нападающего "канониры" будут готовы попрощаться с Габриэлем Жезусом, который присоединился вместе с Зинченко к "Арсеналу" из "Манчестер Сити" летом 2022 года. Среди других игроков, которые могут покинуть клуб, называют Якуба Кивера, а также трех игроков, которые сейчас находятся в аренде: Нуну Тавареш, Альберт Самби Локонга и Рис Нельсон.

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В этом сезоне Александр Зинченко принял участие в 8 матчах за "Арсенал", проведя на поле всего лишь 247 минут.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус Якуб Кивер
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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