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Вулверхэмптон планирует продлить контракт с ключевым игроком команды
Руководство клуба хочет сохранить футболиста на Молинью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матеус Кунья полтора года выступает в "Вулверхэмптоне" и сразу же стал одним из важных игроков для Гари О'Нила. На фоне вынужденных продаж ключевых футболистов своей команды (Рубен Невеш, Матеус Нуньес, Макс Килман и Педру Нету), именно 25-летний бразилец перенял на себя лидерские качества в составе "волков".
Как сообщает Football Insider, "Вулверхэмптон" планирует продлить контракт с бразильцем, поскольку к нему также проявляют интерес другие клубы Премьер-лиги. Действующее соглашение нападающего с "волками" рассчитано до 2027 года. Кроме того, Гари О'Нилу очень важно сохранить игрока, так как команда в нынешнем розыгрыше борется за выживание.
Добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья сыграл 14 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
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