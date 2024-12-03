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Защитник РБ Лейпциг попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед
Английский клуб ищет усиление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к немецкому крайнему защитнику "РБ Лейпциг".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 26-летний левый защитник Давид Раум является еще одним игроком, который попал в список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на ближайшее время.
Известно, что прошлым летом между "МЮ" и Раумом велись переговоры относительно возможного перехода. Сейчас считается, что немец прекрасно подойдет для новой системы Рубена Аморима в команде. В клубе внимательно следят за его развитием.
Напомним, что контракт Давида Раума с "РБ Лейпциг" действителен до июня 2027 года. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
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В этом сезоне Раум провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись одной результативной передачей.
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