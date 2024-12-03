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Защитник РБ Лейпциг попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед

Англия

Английский клуб ищет усиление

Защитник РБ Лейпциг попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к немецкому крайнему защитнику "РБ Лейпциг".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, 26-летний левый защитник Давид Раум является еще одним игроком, который попал в список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на ближайшее время.

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Известно, что прошлым летом между "МЮ" и Раумом велись переговоры относительно возможного перехода. Сейчас считается, что немец прекрасно подойдет для новой системы Рубена Аморима в команде. В клубе внимательно следят за его развитием.

Напомним, что контракт Давида Раума с "РБ Лейпциг" действителен до июня 2027 года. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Раум провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись одной результативной передачей.

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Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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