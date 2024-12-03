Это была шутка! Тренер Ливерпуля остроумно прокомментировал обсуждение нового контракта Салаха

Главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту вновь задали вопрос относительно будущего Мохамеда Салаха в клубе, поскольку после матча с "Манчестер Сити" 32-летний египтянин сказал, что, возможно, эта игра против "горожан" на "Энфилде" стала для него последней в составе "красных".

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Похоже, что 46-летнему нидерландцу уже надоели эти вопросы, поэтому он решил отвечать неординарно.

"Возможно, Мохамед знает несколько больше о 115 нарушениях со стороны "Манчестер Сити", поэтому он ожидает, что их уже не будет в следующем сезоне Премьер-лиги (смеется). Хотя, думаю, что они останутся в АПЛ. Полагаю, что эта шутка попадет на все заголовки изданий, а не обсуждение нового контракта Салаха. Это была шутка! Повторяю еще раз, это была шутка", — сказал Слот.

Arne Slot on Mo Salah playing his last game against City at home: "Maybe Mo knows more about the 115 charges, so expects them not to be there next season!" "It was a joke, I repeat a joke!" pic.twitter.com/1GttPuLYoH — BeanymanSports (@BeanymanSports) December 3, 2024

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Напомним, что действующий контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" действует до конца этого сезона. Между клубом и игроком на данный момент продолжаются переговоры, однако мерсисайдцы еще не сделали официальное предложение для своей звезды.