  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Это была шутка! Тренер Ливерпуля остроумно прокомментировал обсуждение нового контракта Салаха
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это была шутка! Тренер Ливерпуля остроумно прокомментировал обсуждение нового контракта Салаха

Англия

При чем же тут Манчестер Сити?

Это была шутка! Тренер Ливерпуля остроумно прокомментировал обсуждение нового контракта Салаха

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту вновь задали вопрос относительно будущего Мохамеда Салаха в клубе, поскольку после матча с "Манчестер Сити" 32-летний египтянин сказал, что, возможно, эта игра против "горожан" на "Энфилде" стала для него последней в составе "красных".

Читайте такжеИзвестный журналист опроверг слухи, связывающие звездного игрока Ливерпуля с переходом в ПСЖ

Похоже, что 46-летнему нидерландцу уже надоели эти вопросы, поэтому он решил отвечать неординарно.

"Возможно, Мохамед знает несколько больше о 115 нарушениях со стороны "Манчестер Сити", поэтому он ожидает, что их уже не будет в следующем сезоне Премьер-лиги (смеется). Хотя, думаю, что они останутся в АПЛ. Полагаю, что эта шутка попадет на все заголовки изданий, а не обсуждение нового контракта Салаха. Это была шутка! Повторяю еще раз, это была шутка", — сказал Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" действует до конца этого сезона. Между клубом и игроком на данный момент продолжаются переговоры, однако мерсисайдцы еще не сделали официальное предложение для своей звезды.

По теме
yellow-arrow
Инсайдер рассказал о зимних планах Челси относительно Мудрика
yellow-arrow
Защитник РБ Лейпциг попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Вулверхэмптон планирует продлить контракт с ключевым игроком команды
Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Beanyman Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости