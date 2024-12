Это была шутка! Тренер Ливерпуля остроумно прокомментировал обсуждение нового контракта Салаха

Главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту вновь задали вопрос относительно будущего Мохамеда Салаха в клубе, поскольку после матча с "Манчестер Сити" 32-летний египтянин сказал, что, возможно, эта игра против "горожан" на "Энфилде" стала для него последней в составе "красных".

Похоже, что 46-летнему нидерландцу уже надоели эти вопросы, поэтому он решил отвечать неординарно.

Arne Slot on Mo Salah playing his last game against City at home: "Maybe Mo knows more about the 115 charges, so expects them not to be there next season!" "It was a joke, I repeat a joke!" pic.twitter.com/1GttPuLYoH