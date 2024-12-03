  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жоржиньо сказал, кто из игроков Арсенала может стать следующим обладателем Золотого мяча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жоржиньо сказал, кто из игроков Арсенала может стать следующим обладателем Золотого мяча

Англия

Итальянец верит в своего звездного одноклубника

Жоржиньо сказал, кто из игроков Арсенала может стать следующим обладателем Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Жоржиньо стал героем нового выпуска на ютуб-канале легендарного экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда. 32-летний итальянец поделился мнением о своем партнере по команде в "Арсенале" Букайо Сака.

"Он невероятный игрок, который показывает чрезвычайно высокий уровень игры, мировой класс. Я хочу увидеть, как он выиграет Золотой мяч. Я верю, что так будет, я верю в него, да. Надеюсь, что он также верит в себя".

"Мне кажется, что ему сейчас нужно думать о том, как стать еще более опасным в штрафной площади соперника, когда он может оказаться на неудобном для него левом фланге. Я уверен, что он сможет забить еще несколько голов в этом сезоне, очень легко. Посмотрим, как далеко он сможет зайти", — добавил Жоржиньо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Букайо Сака забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 12 матчах АПЛ. 23-летний английский вингер является лучшим плеймейкером в чемпионате Англии в текущей кампании. Также на его счету два гола и один ассист в четырех играх Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Один из манчестерских клубов уже начал переговоры о подписании сверхрезультативного нападающего Спортинга
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля рассказал, планирует ли клуб выходить на трансферный рынок в январе
yellow-arrow
Ответ настолько очевиден? Игроки Арсенала назвали самого смешного партнера по команде
Арсенал (Лондон) Жоржиньо Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Rio Meets
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости