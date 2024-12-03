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Жоржиньо сказал, кто из игроков Арсенала может стать следующим обладателем Золотого мяча
Итальянец верит в своего звездного одноклубника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно Жоржиньо стал героем нового выпуска на ютуб-канале легендарного экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда. 32-летний итальянец поделился мнением о своем партнере по команде в "Арсенале" Букайо Сака.
"Он невероятный игрок, который показывает чрезвычайно высокий уровень игры, мировой класс. Я хочу увидеть, как он выиграет Золотой мяч. Я верю, что так будет, я верю в него, да. Надеюсь, что он также верит в себя".
"Мне кажется, что ему сейчас нужно думать о том, как стать еще более опасным в штрафной площади соперника, когда он может оказаться на неудобном для него левом фланге. Я уверен, что он сможет забить еще несколько голов в этом сезоне, очень легко. Посмотрим, как далеко он сможет зайти", — добавил Жоржиньо.
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Добавим, что в этом сезоне Букайо Сака забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 12 матчах АПЛ. 23-летний английский вингер является лучшим плеймейкером в чемпионате Англии в текущей кампании. Также на его счету два гола и один ассист в четырех играх Лиги чемпионов.
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