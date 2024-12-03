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Манчестер Юнайтед интересуется талантливым 19-летним хавбеком сборной Турции

Англия

Манкунианцы внимательно следят за прогрессом игрока

Манчестер Юнайтед интересуется талантливым 19-летним хавбеком сборной Турции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" интересуется талантливым 19-летним атакующим хавбеком туринского "Ювентуса" и сборной Турции. В клубе ищут усиление на эту позицию.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Кенан Йылдыз является одним из футболистов, который находится в списке трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на позицию атакующего полузащитника. Английский клуб впечатлен его развитием и продолжает внимательно следить за перспективным футболистом, в преддверии летнего трансферного окна.

Известно, что Йилдиз не планирует покидать "Ювентус" в ближайшее время. Он чувствует себя очень комфортно в итальянском клубе. Его действующий контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2029 года.

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В этом сезоне Кенан Йилдиз принял участие в 19 матчах "Ювентуса" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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