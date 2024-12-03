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Тренер Ливерпуля отметил нападающего клуба: Способен забить столько же голов, сколько и четверо остальных
Похвалил футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Арне Слот похвалил Коди Гакпо. По его словам, нидерландский вингер способный забить столько голов, сколько и четверо остальных игроков.
"К сожалению, я уже убедился, что он способен забивать 20 голов за сезон, когда он играл за ПСВ Эйндховен, а я был в роттердамском "Фейеноорде". Он забивал нам почти каждый раз.
Он смог забить в той лиге, и он определённо сможет забить столько же голов и здесь, как и Лучо [Луис Диас], как и Мо [Салах], как и Дарвин [Нуньес] или Диого [Жота] — все они способны забить столько же голов", - сказал Слот.
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В этом сезоне Коди Гакпо сыграл в 20-ти играх "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи.
Коди Гакпо присоединился к "Ливерпулю" зимой 2023 года за 42 млн из "ПСВ".
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