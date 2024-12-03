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Футбольная ассоциация Англии может предъявить обвинения защитнику Кристал Пэлас

Англия

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Футбольная ассоциация Англии может предъявить обвинения защитнику Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии (FA) может предъявить обвинения защитнику "Кристал Пэлас".

По информации ESPN, центральный защитник лондонского клуба Марк Гехи может получить обвинения от FA за надпись на радужной капитанской повязке перед матчем с "Ньюкаслом".

Капитан написал "Я люблю Иисуса" на повязке.

Матч "Кристал Пэлас – Ньюкасл" закончился со счётом 1:1. Марк Гехи забил автогол и отдал ассист, который принёс ничью в матче.

В этом сезоне центральный защитник забил 2 гола и отдал одну голевую передачу в 16-ти играх за "Кристал Пэлас".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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