Футбольная ассоциация Англии может предъявить обвинения защитнику Кристал Пэлас

Футбольная ассоциация Англии (FA) может предъявить обвинения защитнику "Кристал Пэлас".

По информации ESPN, центральный защитник лондонского клуба Марк Гехи может получить обвинения от FA за надпись на радужной капитанской повязке перед матчем с "Ньюкаслом".

Капитан написал "Я люблю Иисуса" на повязке.

