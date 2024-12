Ответ настолько очевиден? Игроки Арсенала назвали самого смешного партнера по команде

Игроки лондонского "Арсенала" ответили на один из вопросов для соцсетей клуба, рассказав, кого из партнеров по команде они считают самым смешным в раздевалке.

Рахим Стерлинг, с которым Зинченко уже пересекался в "Манчесер Сити", считает украинца самым смешным игроком в составе "канониров" потому что он никогда не замолкает. Кай Хавертц и Деклан Райс также придерживаются такого мнение, а новичок "Арсенала" Микель Мерино и вовсе считает Александра безумным.

???? "Who's the funniest teammate in the dressing room?'



New week, new Question of the Day ❓ pic.twitter.com/N1lJDbO1Q3