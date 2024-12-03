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Ответ настолько очевиден? Игроки Арсенала назвали самого смешного партнера по команде
Он никогда не замолкает (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Игроки лондонского "Арсенала" ответили на один из вопросов для соцсетей клуба, рассказав, кого из партнеров по команде они считают самым смешным в раздевалке.
Рахим Стерлинг, с которым Зинченко уже пересекался в "Манчесер Сити", считает украинца самым смешным игроком в составе "канониров" потому что он никогда не замолкает. Кай Хавертц и Деклан Райс также придерживаются такого мнение, а новичок "Арсенала" Микель Мерино и вовсе считает Александра безумным.
???? "Who's the funniest teammate in the dressing room?'— Arsenal (@Arsenal) December 2, 2024
New week, new Question of the Day ❓ pic.twitter.com/N1lJDbO1Q3
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Ранее Зинченко вместе с партнерами по команде назвали своих любимых футболистов.
Добавим, что украинский защитник в этом сезоне провел за "Арсенал" 8 матчей, в основном выходя лишь на замену.
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