Один из манчестерских клубов уже начал переговоры о подписании сверхрезультативного нападающего Спортинга

Известно, что "Манчестер Юнайтед" начал процесс переговоров о подписании звездного бомбардира "Спортинга".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, "МЮ" уже начал первые конкретные переговоры о подписании Виктора Дьёкереша следующим летом. Руководство манкунианцев теперь полностью задействовано в этих обсуждениях.

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Однако отмечается, что для трансфера Дьёкереша, "красные дьяволы" будут вынуждены продать своих игроков, на которых Рубен Аморим не рассчитывает в долгосрочной перспективе. Также известно, что "Манчестер Сити" активизировал свои усилия в последние дни. Новый спортивный директор "горожан" Уго Виана сейчас упорно работает над сделкой по Дьёкерешу.

Напомним, что Дьёкереш сможет покинуть клуб, если "Спортингу" поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро.

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В этом сезоне Виктор Дьёкереш уже забил 33 гола и отдал 8 результативных передач в 27 матчах за клуб и сборную. Его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.