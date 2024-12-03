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Один из манчестерских клубов уже начал переговоры о подписании сверхрезультативного нападающего Спортинга
Пока неизвестно, кто будет иметь преимущество в борьбе за его трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, что "Манчестер Юнайтед" начал процесс переговоров о подписании звездного бомбардира "Спортинга".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, "МЮ" уже начал первые конкретные переговоры о подписании Виктора Дьёкереша следующим летом. Руководство манкунианцев теперь полностью задействовано в этих обсуждениях.
Однако отмечается, что для трансфера Дьёкереша, "красные дьяволы" будут вынуждены продать своих игроков, на которых Рубен Аморим не рассчитывает в долгосрочной перспективе. Также известно, что "Манчестер Сити" активизировал свои усилия в последние дни. Новый спортивный директор "горожан" Уго Виана сейчас упорно работает над сделкой по Дьёкерешу.
Напомним, что Дьёкереш сможет покинуть клуб, если "Спортингу" поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро.
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В этом сезоне Виктор Дьёкереш уже забил 33 гола и отдал 8 результативных передач в 27 матчах за клуб и сборную. Его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.
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