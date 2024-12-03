Тренер Ливерпуля рассказал, планирует ли клуб выходить на трансферный рынок в январе

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, планирует ли клуб выходить на трансферный рынок в январе.

По его словам, клуб ежедневно говорит об игроках.

"Мы обсуждаем это каждый день, независимо от того, открыто трансферное окно или нет. Мы всегда говорим о команде, о том, какие игроки нам нравятся, а какие, возможно, не в лучшей форме — к счастью, мы больше говорим о тех, кто играет хорошо, потому что почти все они играют очень хорошо.

Немного беспокоит то, что на данный момент отсутствуют три защитника. Но хорошо то, что, когда трансферное окно откроется, защитники вернутся. В начале сезона я много раз говорил, что очень, очень доволен составом [нашей команды], и это не значит, что у нас будет шанс на рынке, - сказал Слот.