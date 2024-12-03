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Тренер Ливерпуля рассказал, планирует ли клуб выходить на трансферный рынок в январе
Обсуждают это каждый день
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, планирует ли клуб выходить на трансферный рынок в январе.
По его словам, клуб ежедневно говорит об игроках.
"Мы обсуждаем это каждый день, независимо от того, открыто трансферное окно или нет. Мы всегда говорим о команде, о том, какие игроки нам нравятся, а какие, возможно, не в лучшей форме — к счастью, мы больше говорим о тех, кто играет хорошо, потому что почти все они играют очень хорошо.
Немного беспокоит то, что на данный момент отсутствуют три защитника. Но хорошо то, что, когда трансферное окно откроется, защитники вернутся. В начале сезона я много раз говорил, что очень, очень доволен составом [нашей команды], и это не значит, что у нас будет шанс на рынке, - сказал Слот.
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Также тренер отметил спортивного директора клуба Ричарда Хьюза и управляющего директора Майкла Эдвардса.
"Этот клуб всегда показывал, что они идут к этому – именно это мы и сделали с вратарем, которого сейчас даже нет с нами (Мамардашвили – прим.ред), но мы чувствовали, что для нас это шанс сделать это. Это [то, чем] известен этот клуб, и известны такие люди, как Ричард [Хьюз] и Майкл Эдвардс. Но сейчас мы в основном сосредоточены на "Ньюкасле" и "Эвертоне" и всех этих девяти предстоящих матчах.
Но да, это нормально, что мы также обсуждаем нашу команду и то, чего мы можем ожидать, может ли что-то измениться, да или нет, каковы шансы на рынке", - сказал Слот.
В данный момент "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, набрав 34 очка.
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