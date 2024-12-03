"Челси может доминировать в Англии". Мареска высказался о перспективах лондонского клуба

Во время своей пресс-конференции главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска отказался подтвердить тот факт, что его команда ведет борьбу за титул АПЛ, но итальянский тренер уверен, что клуб ждет блестящее будущее.

"В следующие пять-десять лет, из-за среднего возраста команды, "Челси" сможет стать одной из команд, которая будет доминировать в английском футболе". "Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Думаю, что вам будет трудно в это поверить, но я имею другую точку зрения, с которой я смотрю на команду. Сейчас я сосредоточен на матче против "Саутгемптона", а не на итогах этого сезона", — цитирует слова Марески издание Independent.

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Напомним, что лондонский "Челси" сейчас занимает третье место в АПЛ, имея абсолютно идентичные показатели со второй командой чемпионата Англии — "Арсеналом", который тоже набрал 25 очков после 13-ти туров, но опережает "синих" только по алфавитному порядку. Средний возраст игроков основной команды "Челси" составляет 24 года.