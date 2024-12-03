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"Это мой большой друг". Ван Нистелрой рассказал, кто из тренеров привел его в Лестер

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"Это мой большой друг". Ван Нистелрой рассказал, кто из тренеров привел его в Лестер

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новоиспеченный главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой признался, что возглавить "лисов" его побудил наставник "Челси" Энцо Мареска.

"Энцо - большой друг и бывший товарищ по команде, он первым позвонил. Что может быть лучше такой информации?

Мы играли друг против друга в Премьер-лиге, когда я временно возглавлял "МЮ" в матче против "Челси" - мы проговорили полчаса после игры. И, если честно, тогда я еще не знал об интересе со стороны "Лестера".

Мы поговорили об этом, он уже был настроен очень положительно, можно считать, что он меня уговорил принять это решение, а после нашего с ним разговора все стало еще лучше. И я должен сказать, что Энцо был абсолютно прав – судя по первым впечатлениям которые я уже получил в "Лестере", - сказал нидерландец.

Напомним, Мареска возглавлял "Лестер" с 2023 по 2024 годы.

В сезоне 2011-12 Ван Нистелрой и Мареска вместе выступали в составе испанской "Малаги".

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Рууд ван Нистелрой Челси (Лондон) Энцо Мареска тренер Лестер Сити
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Источник:
Leicester
Опубликовал: Александр Бураков
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