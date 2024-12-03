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Футболист клуба второй лиги Англии эмоционально отреагировал на попадание Ливерпуля в Кубке Англии. Защитник мерсисайдцев ответил. Видео

Англия

Для них это больше чем игра

Футболист клуба второй лиги Англии эмоционально отреагировал на попадание Ливерпуля в Кубке Англии. Защитник мерсисайдцев ответил. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист клуба второй лиги Англии эмоционально отреагировал на попадание Ливерпуля в Кубке Англии.

Игрок "Аккрингтона" Джош Вудс, играющего в четвёртом по силе дивизионе Англии разместил видео, на котором он смотрит жеребьёвку кубка Англии. После попадания в соперники "Ливерпуля" футболист не сдержал эмоций.

Более того, под видео оставил комментарий защитник "Ливерпуля" Ибрагима Конате, восстанавливающийся от травмы.

"Вперёд", - написал Конате.

Вудс прокомментировал:

"Скоро увидимся, Биг Мэн", - ответил Вудс.

Футболист клуба второй лиги Англии эмоционально отреагировал на попадание Ливерпуля в Кубке Англии. Защитник мерсисайдцев ответил. Видео - изображение 1

Напомним, что матчи Кубка Англии состоятся с 10 – 13 января 2025 года. Результаты жеребьёвки третьего раунда турнира и кто выпал украинским игрокам - читайте на нашем сайте.

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Источник:
Josh Woods
Опубликовал: Владислав Прийменко
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