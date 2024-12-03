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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередная попытка Пепа Гвардиолы прервать свою кризисную серию

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола в последние недели на всех страницах британских изданий, все обсуждают даже не замечательную серию "Ливерпуля", а именно кризис "Манчестер Сити". К такому никто не привык и такого никто не видел уже годами, поэтому и тема очень горячая.

Очередной матч для команды Пепа, очередной шанс вернуться на победный путь, вот только соперник выглядит крепко, здесь легкой прогулки не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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