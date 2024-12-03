Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола в последние недели на всех страницах британских изданий, все обсуждают даже не замечательную серию "Ливерпуля", а именно кризис "Манчестер Сити". К такому никто не привык и такого никто не видел уже годами, поэтому и тема очень горячая.

Очередной матч для команды Пепа, очередной шанс вернуться на победный путь, вот только соперник выглядит крепко, здесь легкой прогулки не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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