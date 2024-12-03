Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередная попытка Пепа Гвардиолы прервать свою кризисную серию
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола в последние недели на всех страницах британских изданий, все обсуждают даже не замечательную серию "Ливерпуля", а именно кризис "Манчестер Сити". К такому никто не привык и такого никто не видел уже годами, поэтому и тема очень горячая.
Очередной матч для команды Пепа, очередной шанс вернуться на победный путь, вот только соперник выглядит крепко, здесь легкой прогулки не будет.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0. Слишком обыденная победа парней Марески
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Цыганык: В Шахтере нездоровая атмфосфера. Что-то в коллективе не так