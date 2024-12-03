Саутгемптон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Да, Михаил Мудрик имеет свое игровое время только в кубковых матчах в этом сезоне, в АПЛ крайне редко выходит украинец. Но здесь впервые за долгое время два матча АПЛ в пределах нескольких дней, да еще и встреча с аутсайдером.

Возможно, Мареска доверится Мудрику в этом матче? Хотелось бы в это верить.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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