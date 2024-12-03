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Саутгемптон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Может быть, увидим Мудрика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Да, Михаил Мудрик имеет свое игровое время только в кубковых матчах в этом сезоне, в АПЛ крайне редко выходит украинец. Но здесь впервые за долгое время два матча АПЛ в пределах нескольких дней, да еще и встреча с аутсайдером.
Возможно, Мареска доверится Мудрику в этом матче? Хотелось бы в это верить.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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