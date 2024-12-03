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Эвертон – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Битва за 6 очков внизу турнирной таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Виталича Миколенко имеет неплохой шанс одерживать победу и немного оторваться от зоны вылета, которая пугает опасностью "ирисок" с самого начала сезона.
Вот только матч против "волков" точно не будет простым, учитывая атакующий потенциал команды Гари О'Нила. Да, они немало пропускают, но забивать точно умеют и Миколенко в этом матче будет трудно.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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