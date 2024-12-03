Эвертон – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Виталича Миколенко имеет неплохой шанс одерживать победу и немного оторваться от зоны вылета, которая пугает опасностью "ирисок" с самого начала сезона.

Вот только матч против "волков" точно не будет простым, учитывая атакующий потенциал команды Гари О'Нила. Да, они немало пропускают, но забивать точно умеют и Миколенко в этом матче будет трудно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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