  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Битва за 6 очков внизу турнирной таблицы

Эвертон – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Виталича Миколенко имеет неплохой шанс одерживать победу и немного оторваться от зоны вылета, которая пугает опасностью "ирисок" с самого начала сезона.

Вот только матч против "волков" точно не будет простым, учитывая атакующий потенциал команды Гари О'Нила. Да, они немало пропускают, но забивать точно умеют и Миколенко в этом матче будет трудно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

Favbet
2.14
3.45
3.55
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл ведет активную борьбу за трансфер одного из лучших бомбардиров Европы
yellow-arrow
Тренер Челси рассказал о состоянии ключевого защитника команды
yellow-arrow
Артета высказался о влиянии Аморима на Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Шон Дайч Виталий Миколенко Где смотреть футбол Гари О'Нил
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости