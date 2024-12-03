Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние два матча "сорок" прошли далеко не лучшим образом. Они проиграли "Вест Хэму", который сам крайне редко добывает результаты, а также упустили победу над "Кристал Пэлас", где должны были и проигрывать, если говорить справедливо.

Следующее испытание — приезд к ним домой одной из лучших команд мира, "Ливерпуля". Большой вопрос, знает ли Хау, что ему делать с таким соперником.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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