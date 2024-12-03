  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Может ли Эдди Гау остановить машину Слота?

Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние два матча "сорок" прошли далеко не лучшим образом. Они проиграли "Вест Хэму", который сам крайне редко добывает результаты, а также упустили победу над "Кристал Пэлас", где должны были и проигрывать, если говорить справедливо.

Следующее испытание — приезд к ним домой одной из лучших команд мира, "Ливерпуля". Большой вопрос, знает ли Хау, что ему делать с таким соперником.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

Favbet
4.30
3.95
1.81
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ньюкасл" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл ведет активную борьбу за трансфер одного из лучших бомбардиров Европы
yellow-arrow
Тренер Челси рассказал о состоянии ключевого защитника команды
yellow-arrow
Артета высказался о влиянии Аморима на Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Эдди Хау Где смотреть футбол Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости