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Ньюкасл – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Может ли Эдди Гау остановить машину Слота?
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние два матча "сорок" прошли далеко не лучшим образом. Они проиграли "Вест Хэму", который сам крайне редко добывает результаты, а также упустили победу над "Кристал Пэлас", где должны были и проигрывать, если говорить справедливо.
Следующее испытание — приезд к ним домой одной из лучших команд мира, "Ливерпуля". Большой вопрос, знает ли Хау, что ему делать с таким соперником.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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