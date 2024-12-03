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Тоттенхэм хочет начать переговоры о продлении контракта со своим ключевым защитником

Англия

За центрбека готовы бороться и другие топ-клубы

Тоттенхэм хочет начать переговоры о продлении контракта со своим ключевым защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что лондонский "Тоттенхэм" стремится начать процесс переговоров с Кристианом Ромеро о продлении его контракта с клубом.

Источники издания TBR Football сообщают о том, что руководство "шпор" обратилось к окружению Ромеро на фоне интереса со стороны "Манчестер Сити" к 26-летнему аргентинцу. Лондонский клуб готов активизировать все усилия ради того, чтобы договориться с чемпионом мира о новой сделке, и даже сделать Кристиана Ромеро самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Ожидается, что конкретные переговоры начнутся в начале нового года, поскольку сторона игрока хочет оценить текущее положение Ромеро, который стремится стабильно играть в Лиге чемпионов. "Реал Мадрид" и "Манчестер Сити" могут побороться за центрбека, если тот решит покинуть Лондон.

Напомним, что действующий контракт Кристиана Ромеро с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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В этом сезоне Ромеро провел 13 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, отметившись одним голом. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 65 миллионов евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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