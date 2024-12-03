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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Первое серьезное испытание для Аморима

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новый наставник "красных дьяволов" привыкает к жизни в Англии. Пока что получается неплохо, несмотря на потерю очков в дебютном матче против "Ипсвича". Затем были победы над "Буде/Глимт", а затем и погром "Эвертона".

Однако когда мы говорим об "Арсенале", то это уже команда другого калибра. Настоящее испытание для португальского специалиста.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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