Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Новый наставник "красных дьяволов" привыкает к жизни в Англии. Пока что получается неплохо, несмотря на потерю очков в дебютном матче против "Ипсвича". Затем были победы над "Буде/Глимт", а затем и погром "Эвертона".

Однако когда мы говорим об "Арсенале", то это уже команда другого калибра. Настоящее испытание для португальского специалиста.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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