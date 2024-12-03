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Тренер Эвертона: В прошлом сезоне в этот момент у нас было четыре очка в прошлом сезоне. Сейчас у нас 11

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Эвертона: В прошлом сезоне в этот момент у нас было четыре очка в прошлом сезоне. Сейчас у нас 11

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч высказался о форме команды в текущем сезоне.

"В прошлом сезоне в этот момент мы имели лишь четыре очка. Сейчас у нас уже 11, и это свидетельствует об определенных положительных изменениях. Однако, я не доволен достигнутым. Мы стремимся к большему и продолжаем работать над тем, чтобы вывести команду на новый уровень. Это моя работа".

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"Мы понимаем, что на нас возложены большие надежды. Мы упорно работаем, мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Мы сделали достаточно, и нам нужно продолжать делать достаточно", - добавил специалист.

Напомним, что завтра, 4 декабря, "Эвертон" сыграет против "Вулверхэмптона". Начало - в 21:30 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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