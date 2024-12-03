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Тренер Эвертона: В прошлом сезоне в этот момент у нас было четыре очка в прошлом сезоне. Сейчас у нас 11
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч высказался о форме команды в текущем сезоне.
"В прошлом сезоне в этот момент мы имели лишь четыре очка. Сейчас у нас уже 11, и это свидетельствует об определенных положительных изменениях. Однако, я не доволен достигнутым. Мы стремимся к большему и продолжаем работать над тем, чтобы вывести команду на новый уровень. Это моя работа".
"Мы понимаем, что на нас возложены большие надежды. Мы упорно работаем, мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Мы сделали достаточно, и нам нужно продолжать делать достаточно", - добавил специалист.
Напомним, что завтра, 4 декабря, "Эвертон" сыграет против "Вулверхэмптона". Начало - в 21:30 по Киеву.
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