Тренер Эвертона: В прошлом сезоне в этот момент у нас было четыре очка в прошлом сезоне. Сейчас у нас 11

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч высказался о форме команды в текущем сезоне.

"В прошлом сезоне в этот момент мы имели лишь четыре очка. Сейчас у нас уже 11, и это свидетельствует об определенных положительных изменениях. Однако, я не доволен достигнутым. Мы стремимся к большему и продолжаем работать над тем, чтобы вывести команду на новый уровень. Это моя работа".