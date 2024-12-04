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Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Машина Арне Слота не дает сбоев
Getty Images / Global Images Ukraine
Великолепная жизнь не вершину турнирной таблицы для мерсисайдцев продолжается. Они только что обыграли "Манчестер Сити", хотя как обыграли, это была не просто победа, а настоящее игровое уничтожение такого именитого соперника.
Теперь у них по графику выезд в «Ньюкасл», где их ждет нестабильный коллектив Эдди Гау. Продолжат ли они свою серию на "Сент-Джеймс Парк"?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.
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Английская Премьер-лига. 14-й тур.
4 декабря. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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