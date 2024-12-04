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Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Машина Арне Слота не дает сбоев

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Великолепная жизнь не вершину турнирной таблицы для мерсисайдцев продолжается. Они только что обыграли "Манчестер Сити", хотя как обыграли, это была не просто победа, а настоящее игровое уничтожение такого именитого соперника.

Теперь у них по графику выезд в «Ньюкасл», где их ждет нестабильный коллектив Эдди Гау. Продолжат ли они свою серию на "Сент-Джеймс Парк"?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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