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Арне Слот рассказал об состоянии Алиссона и Кьезы

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Арне Слот рассказал об состоянии Алиссона и Кьезы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о травмированных игроках в клубе.

По словам нидерландского тренера, Алиссон восстановится до конца декабря.

Он идёт на поправку. Возможно, потребуется ещё несколько дней, но он всё ближе и ближе, и, как я всегда говорил, заключительный этап реабилитации — это всегда период, когда ты думаешь: "Хорошо, он действительно идёт на поправку или ему нужно ещё несколько дней?

Но он станет основным вратарём до конца декабря, если всё пойдёт как сейчас, - сказал Слот.

Также по словам Арне Слота в основную команду вернулся Федерико Кьеза.

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4 декабря "Ливерпуль" встретится с "Ньюкаслом" в выездном матче. До матча "Ливерпуль" на первом месте с 34-мя очками, "Ньюкасл" - на 11-м с 19-ю очками.

Встреча начнётся в 21:30 по киевскому времени.

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Ливерпуль Алиссон Бекер Федерико Кьеза Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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