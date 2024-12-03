Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот рассказал об состоянии Алиссона и Кьезы
Положительные новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о травмированных игроках в клубе.
По словам нидерландского тренера, Алиссон восстановится до конца декабря.
Он идёт на поправку. Возможно, потребуется ещё несколько дней, но он всё ближе и ближе, и, как я всегда говорил, заключительный этап реабилитации — это всегда период, когда ты думаешь: "Хорошо, он действительно идёт на поправку или ему нужно ещё несколько дней?
Но он станет основным вратарём до конца декабря, если всё пойдёт как сейчас, - сказал Слот.
Также по словам Арне Слота в основную команду вернулся Федерико Кьеза.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
4 декабря "Ливерпуль" встретится с "Ньюкаслом" в выездном матче. До матча "Ливерпуль" на первом месте с 34-мя очками, "Ньюкасл" - на 11-м с 19-ю очками.
Встреча начнётся в 21:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря
- Фаны Ливерпуля спели Гвардиоле об увольнении. Пеп отреагировал
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Украинский тренер в Кыргызстане в следующем сезоне не рассчитывает на нескольких земляков