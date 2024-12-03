Арне Слот рассказал об состоянии Алиссона и Кьезы

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о травмированных игроках в клубе.

По словам нидерландского тренера, Алиссон восстановится до конца декабря.

Он идёт на поправку. Возможно, потребуется ещё несколько дней, но он всё ближе и ближе, и, как я всегда говорил, заключительный этап реабилитации — это всегда период, когда ты думаешь: "Хорошо, он действительно идёт на поправку или ему нужно ещё несколько дней?

Но он станет основным вратарём до конца декабря, если всё пойдёт как сейчас, - сказал Слот.