Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Этот матч — настоящий стресс-тест или краш-текст для Рубена Аморима и его команды. Конечно, тренер лишь недавно возглавил "дьяволов" и требовать от него многого не стоит.

Впрочем, именно такие противостояния могут показать, в каком состоянии находится эта команда и насколько она далеко от "канониров". Для Артеты это все равно принципиальный матч, в котором надо брать три очка. Он точно не играть в поддавки.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 22:15. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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