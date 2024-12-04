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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Артета протестирует против Рубена Аморима

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Этот матч — настоящий стресс-тест или краш-текст для Рубена Аморима и его команды. Конечно, тренер лишь недавно возглавил "дьяволов" и требовать от него многого не стоит.

Впрочем, именно такие противостояния могут показать, в каком состоянии находится эта команда и насколько она далеко от "канониров". Для Артеты это все равно принципиальный матч, в котором надо брать три очка. Он точно не играть в поддавки.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 4 декабря.

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Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 22:15. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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