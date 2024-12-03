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Гвардиола рассказал о планах Манчестер Сити на зимнее трансферное окно
Похоже, что команда нуждается в усилении
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возможность усиления состава команды в зимнее трансферное окно.
"Мы будем обсуждать возможные трансферы в январе на уровне руководства клуба, чтобы понять, какой шаг для нашей команды будет лучшим. Все будет зависеть от позиции, которую мы решим усилить и ситуации, в которой мы находимся по состоянию на данный момент", — приводит слова Гвардиолы сайт City Xtra.
Ранее появлялась информация о том, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании нападающего "Спортинга" Виктор Дьёкереша.
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Отметим, что "Манчестер Сити" находится на пятом месте после 13-ти сыгранных туров в чемпионате Англии, набрав 23 очка. Команда Гвардиолы не может выиграть уже в семи матчах подряд во всех турнирах.
Следующий матч "горожане" проведут в среду, 4-го декабря, против "Ноттингем Форест" в рамках 14-го тура АПЛ. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени. Следить за ходом событий в поединке можно в матч-центре UA-Футбол.
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