Названы номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в ноябре по версии болельщиков.

Профессиональная футбольная ассоциация выбрала шесть футболистов Премьер-Лиги в ноябре, один из которых получит статуэтку.

Номинанты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги:

Мойзес Кайседо («Челси»);

Матеус Кунья («Вулверхэмптон»);

Жоау Гомес («Вулверхэмптон»);

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)

Жоао Педро («Брайтон»);

Мохамед Салах («Ливерпуль»).

PFA Premier League Fans' Player of the Month nominees for November. ????



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В октябре лучшим игроком Премьер-Лиги по версии болельщиков стал Крис Вуд.