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Названы номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в ноябре по версии болельщиков
Лишь один из шести получит награду
Фото - thepfa.com
Названы номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в ноябре по версии болельщиков.
Профессиональная футбольная ассоциация выбрала шесть футболистов Премьер-Лиги в ноябре, один из которых получит статуэтку.
Номинанты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги:
- Мойзес Кайседо («Челси»);
- Матеус Кунья («Вулверхэмптон»);
- Жоау Гомес («Вулверхэмптон»);
- Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)
- Жоао Педро («Брайтон»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»).
PFA Premier League Fans' Player of the Month nominees for November. ????— Professional Footballers' Association (@PFA) December 3, 2024
Vote here ????️➡️ https://t.co/Umr63dZZsh pic.twitter.com/dirPAi4a84
В октябре лучшим игроком Премьер-Лиги по версии болельщиков стал Крис Вуд.
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Источник:PFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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