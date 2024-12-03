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Названы номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в ноябре по версии болельщиков

Англия

Лишь один из шести получит награду

Названы номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в ноябре по версии болельщиков

Фото - thepfa.com

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Названы номинанты на лучшего игрока Премьер-Лиги в ноябре по версии болельщиков.

Профессиональная футбольная ассоциация выбрала шесть футболистов Премьер-Лиги в ноябре, один из которых получит статуэтку.

Номинанты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги:

  • Мойзес Кайседо («Челси»);
  • Матеус Кунья («Вулверхэмптон»);
  • Жоау Гомес («Вулверхэмптон»);
  • Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)
  • Жоао Педро («Брайтон»);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В октябре лучшим игроком Премьер-Лиги по версии болельщиков стал Крис Вуд.

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Источник:
PFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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