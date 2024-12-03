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Гвардиола прокомментировал конкуренцию в команде на позиции вратаря

Англия

Пока неизвестно, кто будет играть в воротах горожан в ближайшее время

Гвардиола прокомментировал конкуренцию в команде на позиции вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне матча против "Ноттингем Форест" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о конкуренции на вратарской позиции в команде.

"Эдерсон является основным голкипером "Манчестер Сити", он наш первый номер. Штефан Ортега — второй. Но, возможно, Штефан продолжит играть в воротах. Посмотрим, что будет завтра и в следующих матчах".

"Как Эдерсон отреагировал на отсутствие в стартовом составе на игру с "Ливерпулем"? Очень хорошо. Мы прекрасно знаем друг друга уже на протяжении восьми-девяти лет", — добавил Гвардиола.

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Напомним, что летом 31-летний Эдерсон мог покинуть "Манчестер Сити", однако его трансфер в один из клубов Саудовской Аравии сорвался. В этом сезоне бразилец провел 16 матчей за клуб, сохранив свои ворота сухими лишь в трех поединках.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эдерсон Мораес Штефан Ортега
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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