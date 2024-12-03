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Ньюкасл ведет активную борьбу за трансфер одного из лучших бомбардиров Европы

Англия

Клуб имеет серьёзные амбиции

Ньюкасл ведет активную борьбу за трансфер одного из лучших бомбардиров Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" ведет переговоры относительно возможного трансфера звездного нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша. Известно, что руководство клуба уже провело встречу с агентами игрока.

Издание Football Transfers сообщает, что нападающий открыт к своему возвращению в Англию, в частности он не против того, чтобы перейти в "Ньюкасл". Шведский форвард ценит амбиции "сорок" и признает, что он имеет гораздо больше шансов получить регулярное игровое время в клубе не из "большой шестерки".

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау считает Виктор Дьёкереша надежным вариантом для замены Александера Исака, который может покинуть клуб в следующем году. "Арсенал" активно следит за ситуацией с двумя форвардами сборной Швеции. Также известно, что "Манчестер Юнайтед" претендует на подписание Дьёкереша, однако в команде Рубена Аморима он может столкнуться с серьезной конкуренцией за место в старте, поэтому "Ньюкасл" выглядит наиболее перспективным вариантом для нападающего "Спортинга".

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Напомним, что "Ньюкасл" сейчас занимает 11-е место в АПЛ с 19 очками после 13-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Спортинг (Лиссабон) Ньюкасл Виктор Дьёкереш
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Андрей Журба
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