Артета высказался о влиянии Аморима на Манчестер Юнайтед

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о "Манчестер Юнайтед" и его новом тренере Рубене Амориме.

"Вы можете увидеть его след уже в том, как команда играет. Аморим был очень успешным в "Спортинге", и он принес новую энергию в "Юнайтед". Однако, мы сосредоточимся на своей игре".

Относительно шансов "Манчестер Юнайтед" в борьбе за чемпионский титул, Артета отметил: "Это начало сезона. Любая команда, которая способна побеждать, имеет шанс. Я думаю, что все возможно".

Добавим, что матч "Арсенал" - "МЮ" состоится 4 декабря в 22:15 по Киеву.