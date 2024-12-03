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Артета высказался о влиянии Аморима на Манчестер Юнайтед
Он принес новую энергию в Юнайтед (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о "Манчестер Юнайтед" и его новом тренере Рубене Амориме.
"Вы можете увидеть его след уже в том, как команда играет. Аморим был очень успешным в "Спортинге", и он принес новую энергию в "Юнайтед". Однако, мы сосредоточимся на своей игре".
Относительно шансов "Манчестер Юнайтед" в борьбе за чемпионский титул, Артета отметил: "Это начало сезона. Любая команда, которая способна побеждать, имеет шанс. Я думаю, что все возможно".
Добавим, что матч "Арсенал" - "МЮ" состоится 4 декабря в 22:15 по Киеву.
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