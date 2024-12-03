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Тренер Челси рассказал о состоянии ключевого защитника команды
Нужно немного подождать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Челси" рассказал о состоянии ключевого защитника команды.
Энцо Мареска в пресс-конференции перед матчем с "Саутгемптоном" рассказал о состоянии защитника Уэсли Фофаны.
По словам испанского тренера, защитник не выйдет на поле в ближайшие недели.
"На данный момент у нас нет никаких обновлений, потому что это произошло два дня назад. Нам нужно немного подождать, и, надеюсь, в ближайшие дни мы получим какие-то новости. Он точно не выйдет на поле в ближайшие недели", - сказал Мареска.
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В этом сезоне Фофана сыграл в 12-ти матчах за "Челси" в Премьер-Лиге. На его счету 6 жёлтых карточек и 3 сухих матча.
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