Тренер "Челси" рассказал о состоянии ключевого защитника команды.

Энцо Мареска в пресс-конференции перед матчем с "Саутгемптоном" рассказал о состоянии защитника Уэсли Фофаны.

По словам испанского тренера, защитник не выйдет на поле в ближайшие недели.

"На данный момент у нас нет никаких обновлений, потому что это произошло два дня назад. Нам нужно немного подождать, и, надеюсь, в ближайшие дни мы получим какие-то новости. Он точно не выйдет на поле в ближайшие недели", - сказал Мареска.

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В этом сезоне Фофана сыграл в 12-ти матчах за "Челси" в Премьер-Лиге. На его счету 6 жёлтых карточек и 3 сухих матча.