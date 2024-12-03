Болельщики начинают разочаровываться и неутешительные результаты. Уэйн Руни борется за сохранение работы в Плимуте

Уэйн Руни борется за сохранение работы в "Плимуте".

По словам The Telegraph, Руни предстоит провести два потенциально решающих домашних матча против "Оксфорда" и "Суонси".

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" потерпел два тяжёлых поражения за 5 дней, пропустив 10 голов: "Норвичу" (1:6) и "Бристоль Сити" (0:4). Последний раз команда побеждала 5 ноября.

По словам источника, руководство клуба признаёт наличие проблем с травмами, но недавние результаты вызывают всё больше опасений. После восьми поражений в 10 выездных матчах болельщики начинают разочаровываться в Руни, который был назначен в мае. После восьми поражений в 10 выездных матчах болельщики начинают разочаровываться в Руни, который был назначен в мае.

"Некоторые болельщики даже призывают вернуть бывшего тренера Стивена Шумахера, который привёл клуб к победе в Первой лиге в 2023 году и ушёл в "Сток Сити" в декабре прошлого года", - пишет The Telegraph.

Сейчас Руни находится под высоким давлением из-за результатов клуба.

В данный момент "Плимут" занимает 21-е место в турнирной таблице, находясь в 2-х очках от зоны вылета.