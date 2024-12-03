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Тренер Ньюкасла рассказал, планирует ли клуб подписывать новых игроков в январе

Англия

Нужно принимать решения, которые будут выгодны как для команды и для клуба (с)

Тренер Ньюкасла рассказал, планирует ли клуб подписывать новых игроков в январе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказал свои мысли относительно возможных изменений в составе команды во время зимнего трансферного окна.

"У всех нас есть желание сделать состав команды еще сильнее. Но мы должны понимать, что не все зависит от наших желаний. Нужно принимать решения, которые будут выгодны для команды и для клуба.

Один и тот же состав может быстро потерять мотивацию и остроту. Поэтому мы готовы к изменениям, но они должны быть обоснованными и соответствовать нашим финансовым возможностям", - сказал Хау.

Сейчас "Ньюкасл" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Подопечные Эдди имеют 19 очков по итогам 13 туров.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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