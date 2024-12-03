Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ньюкасла рассказал, планирует ли клуб подписывать новых игроков в январе
Нужно принимать решения, которые будут выгодны как для команды и для клуба (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказал свои мысли относительно возможных изменений в составе команды во время зимнего трансферного окна.
"У всех нас есть желание сделать состав команды еще сильнее. Но мы должны понимать, что не все зависит от наших желаний. Нужно принимать решения, которые будут выгодны для команды и для клуба.
Один и тот же состав может быстро потерять мотивацию и остроту. Поэтому мы готовы к изменениям, но они должны быть обоснованными и соответствовать нашим финансовым возможностям", - сказал Хау.
Сейчас "Ньюкасл" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Подопечные Эдди имеют 19 очков по итогам 13 туров.
Популярное сейчас
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух
- Зинченко провел самое большое количество минут за Арсенал в АПЛ с 17 августа. Как оценили игру украинца?
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ вместо Ворсклы. Что повлияло на изменение решения?