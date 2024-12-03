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Главный тренер ТОП-клуба АПЛ: Не готовы конкурировать с грандами

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Недооценивает или сомневается?

Главный тренер ТОП-клуба АПЛ: Не готовы конкурировать с грандами

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер ТОП-клуба АПЛ сказал, что его команда не готова конкурировать с грандами.

Энцо Мареска, несмотря на хорошие результаты, по-прежнему сомневается в чемпионских амбициях и говорит, что "Челси" не готовы конкурировать с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

"Я думаю, что мы не готовы конкурировать с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Сити" по многим причинам, и хотя сегодня мы выиграли, я не собираюсь менять своё мнение", — сказал он после того, как "Челси" обыграл "Астон Виллу".

"Но хорошо то, что мы совершенствуемся и, надеюсь, очень скоро добьёмся успеха, - сказал Мареска.

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Сейчас "Челси" занимает второе место в английской Премьер-Лиге, набрав 25 очков в 13-ти играх. Также "Челси" лидирует в Лиге Конференций, с 12-ю очками в 4-х матчах.

Клуб не сможет побороться за Кубок английской лиги, поскольку "Челси" из турнира вылетели.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Metro
Опубликовал: Владислав Прийменко
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