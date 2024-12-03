Арсенал заинтересовался подписанием суперзвездного вингера из Серии А

Лондонский "Арсенал" обратился к представителям Рафаэля Леау относительно возможного трансфера, однако переход в зимнее трансферное окно не рассматривается.

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Как сообщает издание Football Transfers, 25-летний португальский вингер итальянского "Милана" дал понять "канонирам", что он полностью сосредоточен на текущем сезоне и не собирается покидать клуб в январе, поэтому вероятный трансфер игрока в лондонский клуб будет обсуждаться уже летом.

Действующий контракт Рафаэля Леау с "Миланом" рассчитан до июня 2028 года.

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В этом сезоне Леау провел 17 матчей за "Милан", отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.