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В Манчестер Юнайтед назвали игрока ноября

Англия

Для него это честь

В Манчестер Юнайтед назвали игрока ноября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В английском "Манчестер Юнайтед" назвал игрока ноября.

Болельщики выбрали правого защитника клуба Нуссаира Мазрауи лучшим игроком месяца.

В ноябре Мазрауи отыграл все полные матчи. Марокканский футболист отдал ассист в матче Лиги Европы против "Будё/Глимт", когда он был на позиции центрального защитника.

Нуссаир Мазрауи присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2024 года из "Баварии" за 15 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Нуссайр Мазрауи
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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