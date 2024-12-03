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В Манчестер Юнайтед назвали игрока ноября
Для него это честь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В английском "Манчестер Юнайтед" назвал игрока ноября.
Болельщики выбрали правого защитника клуба Нуссаира Мазрауи лучшим игроком месяца.
A man with nous in both defence and attack ????@NMazraoui97 is our star man for November ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 3, 2024
В ноябре Мазрауи отыграл все полные матчи. Марокканский футболист отдал ассист в матче Лиги Европы против "Будё/Глимт", когда он был на позиции центрального защитника.
Нуссаир Мазрауи присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2024 года из "Баварии" за 15 млн евро.
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