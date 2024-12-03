В Манчестер Юнайтед назвали игрока ноября

В английском "Манчестер Юнайтед" назвал игрока ноября.

Болельщики выбрали правого защитника клуба Нуссаира Мазрауи лучшим игроком месяца.

A man with nous in both defence and attack ????@NMazraoui97 is our star man for November ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 3, 2024

В ноябре Мазрауи отыграл все полные матчи. Марокканский футболист отдал ассист в матче Лиги Европы против "Будё/Глимт", когда он был на позиции центрального защитника.

Нуссаир Мазрауи присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2024 года из "Баварии" за 15 млн евро.