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Красивая передача и важное попадание. Болельщики Манчестер Юнайтед выбрали гол месяца. Видео гола
Это было красиво
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали гол месяца.
Им стал гол Хойлунда в матче Лиги Европы против "Будё/Глимта".
Видео гола:
One touch to bring it down, one that gave the keeper no chance ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 3, 2024
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Будё/Глимт" со счётом 3:2. Расмус Хойлунд оформил дубль и отдал ассист, ещё гол на счету Александра Гарначо.
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Источник:Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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