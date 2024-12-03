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Красивая передача и важное попадание. Болельщики Манчестер Юнайтед выбрали гол месяца. Видео гола

Англия

Это было красиво

Красивая передача и важное попадание. Болельщики Манчестер Юнайтед выбрали гол месяца. Видео гола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали гол месяца.

Им стал гол Хойлунда в матче Лиги Европы против "Будё/Глимта".

Видео гола:

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Будё/Глимт" со счётом 3:2. Расмус Хойлунд оформил дубль и отдал ассист, ещё гол на счету Александра Гарначо.

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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