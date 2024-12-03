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Тренер Ньюкасла - о матче против Ливерпуля: Перед такой игрой мы волнуемся

Англия

Эдди Хау выступил на пресс-конференции

Тренер Ньюкасла - о матче против Ливерпуля: Перед такой игрой мы волнуемся

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне матча против "Ливерпуля" главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился своими ожиданиями от встречи.

Хау признал, что "красные" находятся в прекрасной форме, но заверил, что его команда готова к борьбе:

"Ливерпуль" переживает замечательный период. Они уверены в себе. Конечно, перед такой игрой мы волнуемся. Мы должны использовать наши сильные стороны, а наши сильные стороны являются уникальными для нас. Мы просто должны придать игрокам уверенности, у нас есть несколько известных атакующих футболистов".

4 декабря "Ньюкасл" сыграет против "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

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