Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Дебютный матч Руда Ван Нистелроя.

«Лестер» и «Вест Хэм» в сложных ситуациях. «Лисы» в одном очке от зоны вылета, а результаты лондонцев разочаровывают.

«Лестер» последний раз побеждал 19 октября в матче против «Саутгемптона», с тех пор команда набрала только один балл.

Сможет ли Ван Нистелрой удачно дебютировать или «Вест Хэм» покажет, что крупное поражение от «Арсенала» - случайность.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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Английская Премьер-Лига. 14-й тур.

3 декабря 2024. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Джошуа Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

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