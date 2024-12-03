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Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дебютный матч Руда Ван Нистелроя.
«Лестер» и «Вест Хэм» в сложных ситуациях. «Лисы» в одном очке от зоны вылета, а результаты лондонцев разочаровывают.
«Лестер» последний раз побеждал 19 октября в матче против «Саутгемптона», с тех пор команда набрала только один балл.
Сможет ли Ван Нистелрой удачно дебютировать или «Вест Хэм» покажет, что крупное поражение от «Арсенала» - случайность.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Setanta Sports +
Английская Премьер-Лига. 14-й тур.
3 декабря 2024. Лестер. "Кинг Пауэр"
Главный судья: Джошуа Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports +
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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