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Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени

Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дебютный матч Руда Ван Нистелроя.

«Лестер» и «Вест Хэм» в сложных ситуациях. «Лисы» в одном очке от зоны вылета, а результаты лондонцев разочаровывают.

«Лестер» последний раз побеждал 19 октября в матче против «Саутгемптона», с тех пор команда набрала только один балл.

Сможет ли Ван Нистелрой удачно дебютировать или «Вест Хэм» покажет, что крупное поражение от «Арсенала» - случайность.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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Английская Премьер-Лига. 14-й тур.

3 декабря 2024. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Джошуа Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
https://www.ua-football.com
Опубликовал: Владислав Прийменко
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