Манчестер Юнайтед прицелился на юного таланта Фейеноорда

"Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать над поиском новых талантов. По информации Флориана Плеттенберга, одним из приоритетных трансферных целей клуба стал 19-летний полузащитник "Фейеноорда" Антони Миламбо.

Молодой футболист уже давно находится в сфере интересов "красных дьяволов". Его игра регулярно отслеживается скаутами "Манчестер Юнайтед".

Контракт молодого нидерландца с "Фейеноордом" рассчитан до 2027 года. Антони в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 6 голов.