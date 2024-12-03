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Манчестер Юнайтед прицелился на юного таланта Фейеноорда

Англия

Англичане уже давно наблюдают за игрой Антони Миламбо

Манчестер Юнайтед прицелился на юного таланта Фейеноорда

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать над поиском новых талантов. По информации Флориана Плеттенберга, одним из приоритетных трансферных целей клуба стал 19-летний полузащитник "Фейеноорда" Антони Миламбо.

Молодой футболист уже давно находится в сфере интересов "красных дьяволов". Его игра регулярно отслеживается скаутами "Манчестер Юнайтед".

Контракт молодого нидерландца с "Фейеноордом" рассчитан до 2027 года. Антони в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 6 голов.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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