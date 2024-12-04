АПЛ. Руд ван Нистелрой стартует с победы, а Матета приносит три очка Пелас

14-й тур Английской Премьер-лиги начался двумя матчами, призванными размять всех болельщиков перед основным блюдом, которое запланировано уже на завтра. Впрочем, и здесь были свои интересности, в частности дебютный матч Руда ван Нистелроя во главе "Лестера". Также кризисный "Кристал Пелас" приехал в гости к новичку АПЛ, давайте разбираться с этими матчами.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

"Ипсвич" – "Кристал Пелас" 0:1

Гол: Матета (59)

"Ипсвич": Мурич — Кларк, О'Ши, Гривз, Дэвис — Морси, Каюсте (Тейлор, 66) — Бернс (Чаплин, 66), Хатчинсон, Кларк (Броудхед, 66) — Дилеп (Аль-Хамади, 79)

"Кристал Пелас": Хендерсон — Чалоба (Ричардс, 81), Лакруа, Гейи ​​— Маньос, Гьюз, Дукуре (Лерма, 46), Митчелл — Сарр (Нкетиа, 90), Эзе (Девэнни, 76) — Матета

Предупреждения: О'Ши (21), Гривз (78) — Дукуре (23), Гьюз (58), Сарр (90), Матета (90+3)

Настоящее сражение за 6 очков между командами с равным количеством баллов накануне. Вот только мы говорим о новичке АПЛ, от которого чего-то подобного все ожидали и о команде Оливера Гласнера, которая в прошлом сезоне АПЛ многих удивила. Такого падения от "орлов" мало кто ожидал, несмотря на некоторые кадровые потери, особенно продажу Олисе.

Однако этот матч был особенным в плане того, что это отличный шанс наконец-то выйти из зоны вылета и понемногу от нее оторваться. Приезд на "Портмен Роуд" выглядел не так опасно, но здесь уже успели пострадать несколько команд.

И если как-то описывать этот матч, то подойдет слово медленный и вязкий. Оба соперника отлично оборонялись и не давали друг другу ничего создать. В первом тайме упоминается только неплохой выход на голкипера от Эберечи Эзе после паса от Матета, впрочем, тот удар потянул Мурич. От "трактористов" особой остроты не предполагалось.

Во второй половине нападающий "Пелас" Матета уже был адресатом, а не отправителем. На него отдал голевую передачу Эзе и Жан-Филипп реализовал свой момент. Интересно, что после этого "орлы" начали думать не о том, как увеличить преимущество, а как его удержать. И это против команды со дна турнирной таблицы.

Удержать удалось, несмотря на очень хороший момент от хозяев в конце, когда они остроумно разыграли стандарт и только штанга спасла команду Гласнера от пропущенного гола. Все же победа "Пелас", они выходят из зоны вылета и жизнь для них становится хоть немного лучше.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный судья: Джош Смит (Англия)

"Лестер" – "Вест Хэм" 3:1

Голы: Варди (2), Эль-Каннус (61), Дака (90) — Фюллькрюг (90+3)

*На 81-й минуте гол Бобби Де Кордовы-Рида был отменен из-за офсайда

"Лестер": Хермансен — Джастин, Вестергор (Фас, 60), Коуди, Кристиансен — Сумаре, Ндиди — Макетир (Мавидиди, 74), Буонанотте (Айю, 90+1), Эль-Каннус (Де Кордова-Рид, 74) — Варди (Дака, 60)

"Вест Хэм": Фабьянский — Цоуфал (Эмерсон, 62), Мавропанос, Килман, Ван-Биссака — Соучек (Антонио, 62), Альварес — Боуэн, Солер (Пакета, 62), Кудус (Фюллькрюг, 79) — Ингз (Саммервилл, 46)

Предупреждения: Сумаре (22), Варди (37) — Цоуфал (45+2), Альварес (76)

А этот матч был особенным из-за того, что это дебют Руда ван Нистелроя на посту нового наставника "Лестера". Испытание не из простых, хотя "Вест Хэм" все же очень нестабильный и нередко просто бездарно проводит свои матчи. Но не сегодня, об этом немного позже.

Старт ван Нистелроя чем-то напомнил старт Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед". Уже на первых минутах команда открыла счет. Очень классный разрезной пас от Эль-Каннуса на избежавшего офсайда Варди, который вышел на свидание с вратарем и уверенно реализовал свой момент. Шоковое начало встречи для "молотобойцев". Они принялись сравнивать, причем сразу.

Именно они владели инициативой и немало били по воротам Хермансена. Соучек несколько раз был особенно близок к взятию ворот, не хватало буквально немного. Казалось, что гол гостей – это вопрос времени. Сегодня они необычно собраны, хоть и провалились в начале игры с пропущенным голом. Вот только во втором тайме они получили еще один гол в свои ворота.

Простая атака и передача от Макетир с фланга в центр под удар Эль-Каннуса, которого забыли накрыть. Очень четко низом и в ближний угол пробил марокканец и это уже 2:0, хоть и не скажешь, что все это было справедливо и по игре. К слову, это его первый гол в АПЛ за "лис".

И однажды после этого команда Хулена Лопетеги полностью опустила руки. Даже выход долгожданного Фюллькрюга не помог. Да, несколько хилых атак было, но не более того. "Лестер" провел еще одну голевую атаку и только после просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда. А вот к голу Патсона Даки на последних мнутах после выхода на свидание з вратарем, вопросов не было. Все чисто. Красиво и уверенно. Да, впоследствии "молотобойцы" сократили отставание после стандарта, когда после углового головой забил Фюллькрюг, однако это уже никак не повлияло на итоговый результат.

Дебютная стильная победа ван Нистелроя, но не без небольшой помощи госпожи фортуны. Соперник все же свои моменты создавал, вот только не смог так хладнокровно реализовать. Красивое начало для нового тренера, а над Лопетеги тучи сгущаются. "Лисы" приближаются к ним в турнирной таблице, их разделяет всего 2 балла.